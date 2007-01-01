Витрина для семейных реликвий, 20 см x 30 см, горизонтальная

Бренд "Домашний музей"
Срок отгрузки - 2-3 недели после получения аванса. Готовые витрины - в категории Распродажа.
1.Назначение
Создание домашних и корпоративных мини-музеев.
2.Размещение экспонатов в витрине
Предметы мини-музея (семейные реликвии, артефакты, сувениры и т.п.) размещаются:
а) на нижней внутренней стороне витрины и/или на стационарных стеклянных полках;
б) на экспозиционной поверхности витрины с помощью следующих оригинальных креплений:
- мини-магниты различных размеров и магнитной силы, с помощью которых любые предметы из металла превращаются в "магнит на холодильник";
- самоклеящиеся мини-магниты, превращающие плоские неметаллические предметы в "магнит на холодильник";
- самоклеящаяся магнитная лента шириной 2,6 см. Из нее ножницами вырезается небольшой квадратик или прямоугольник и приклеивается липкой ("скотчевой") стороной к плоскому предмету, превращая его в "магнит на холодильник". Для крепления документов, имеющих обложку, наклеивается широкой полосой. При недостаточной магнитной силе сцепления лента может быть усилена мини-магнитами;
- декоративная гибкая металлическая проволока в виниле, которая легко "навивается пружинкой" на пригодные для навивки части легких неметаллических предметов (например: запонок, сережек, колец и т.п.), превращая их совместно со "слабыми" мини-магнитами в "магнит на холодильник";
- тонкие металлические пластины, "прикручиваемые" с помощью декоративной металлической проволоки в виниле к тяжелым неметаллическим предметам, превращая их совместно с "сильными" мини-магнитами в "магнит на холодильник";
- специальные магнитные крепления: магнитные булавки (для крепления предметов из ткани), магнитные капсулы (для жидких и сыпучих веществ (например, для воды из морей, на которых вы побывали, или для земли из мест путешествий)), магнитные крючки (для предметов, имеющих петельку), магнитные кольца (для крепления узких цилиндрических предметов (например, для ручек, карандашей, дужек очков, курительных трубок и т.п.));
- подвижные магнитные полки.
Комплектация креплениями - см. пункт 4.
3. Выбор параметров витрины и определение ее стоимости осуществляется с помощью калькулятора, расположенного выше.
В калькуляторе напротив наименования каждого параметра витрины имеется значок . Кликнув на него, вы откроете ссылку на справочные материалы, которые помогут вам разобраться в возможных вариантах параметра.
Выбор значения параметра осуществляется в выпадающем меню, которое открывается при клике на значок , расположенный в соответствующем белом окне.
Свод вариантов всех параметров витрины расположен в разделе Параметры витрин.
4. Имеется следующая стандартная комплектация витрин магнитными креплениями (выбирается в калькуляторе, расположенном выше):
Малый базовый комплект креплений (рекомендован для витрин 20 см x 30 см):
При необходимости вы можете отказаться от стандартной комплектации креплений в калькуляторе и заказать ровно столько нужных вам креплений, сколько вам необходимо.