Витрина для семейных реликвий, 20 см x 30 см, горизонтальная

Бренд "Домашний музей"

1.Назначение

Создание домашних и корпоративных мини-музеев.

2.Размещение экспонатов в витрине

Предметы мини-музея (семейные реликвии, артефакты, сувениры и т.п.) размещаются:

а) на нижней внутренней стороне витрины и/или на стационарных стеклянных полках;

б) на экспозиционной поверхности витрины с помощью следующих оригинальных креплений:

мини-магниты различных размеров и магнитной силы, с помощью которых любые предметы из металла превращаются в "магнит на холодильник";

самоклеящиеся мини-магниты, превращающие плоские неметаллические предметы в "магнит на холодильник";

самоклеящаяся магнитная лента шириной 2,6 см. Из нее ножницами вырезается небольшой квадратик или прямоугольник и приклеивается липкой ("скотчевой") стороной к плоскому предмету, превращая его в "магнит на холодильник". Для крепления документов, имеющих обложку, наклеивается широкой полосой. При недостаточной магнитной силе сцепления лента может быть усилена мини-магнитами;

декоративная гибкая металлическая проволока в виниле, которая легко "навивается пружинкой" на пригодные для навивки части легких неметаллических предметов (например: запонок, сережек, колец и т.п.), превращая их совместно со "слабыми" мини-магнитами в "магнит на холодильник";

тонкие металлические пластины, "прикручиваемые" с помощью декоративной металлической проволоки в виниле к тяжелым неметаллическим предметам, превращая их совместно с "сильными" мини-магнитами в "магнит на холодильник";

специальные магнитные крепления: магнитные булавки (для крепления предметов из ткани), магнитные капсулы (для жидких и сыпучих веществ (например, для воды из морей, на которых вы побывали, или для земли из мест путешествий)), магнитные крючки (для предметов, имеющих петельку), магнитные кольца (для крепления узких цилиндрических предметов (например, для ручек, карандашей, дужек очков, курительных трубок и т.п.));